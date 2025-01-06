РИА Новости: РАН допускает военный разгром Украины в 2025 году

Фото: depositphotos/mariakarabella

Сценарий военного разгрома Украины возможен в предстоящем 2025 году при определенном стечении обстоятельств. Подобное развитие событий допускается в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

"Однако он (разгром. – Прим. ред.) требует, помимо формирования ряда внешних трендов, еще и дополнительных ресурсов, и организационных усилий со стороны Москвы и на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового", – приводит РИА Новости фрагмент из доклада.

Согласно документу, политическая система Украины по-прежнему сохраняет высокую устойчивость, несмотря на снижения доверия украинцев к власти и усталость общества от военных действий.

В РАН также рассматривают еще один сценарий, который предполагает стремительную эскалацию конфликта вокруг Украины и формирование масштабного международного военно-политического кризиса во второй половине 2025 года.

После данного кризиса специалисты ожидают выход на "некое плато нормализации", в рамках которого будет проводится поиск решений по безопасности в Европе или Евразии уже без прямого участия Украины, говорится в докладе.

В частности, отмечается, что путь к прочному урегулированию конфликта на Украине может появиться в результате более широкого соглашения о контурах безопасности ЕС. В таком случае масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению украинского кризиса.

В настоящий момент предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы нет, отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россию не устраивают предложения по Украине, которые предлагает команда избранного президента США Дональда Трампа. В частности, о том, чтобы перенести вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить на ее территории миротворческий контингент из стран Евросоюза и Великобритании.