ТАСС: взрывы прогремели в Николаеве и Черкассах на Украине

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Серия взрывов прогремела в украинских городах Николаев и Черкассы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных СМИ.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На данный момент воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины: в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и других областях страны.

Прошлой ночью взрывы раздались сразу в нескольких областях Украины. В частности, звуки взрывов были слышны в Полтаве, а также в Хмельницкой и Черниговской областях.

Ранее российские военнослужащие поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.