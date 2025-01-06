ТАСС: взрывы прогремели в Николаеве и Черкассах на Украине

02:23Политика
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Серия взрывов прогремела в украинских городах Николаев и Черкассы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных СМИ.
Какие-либо подробности случившегося не приводятся. Местные власти также пока не комментировали ситуацию.
На данный момент воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины: в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и других областях страны.
Прошлой ночью взрывы раздались сразу в нескольких областях Украины. В частности, звуки взрывов были слышны в Полтаве, а также в Хмельницкой и Черниговской областях.
Ранее российские военнослужащие поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.
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