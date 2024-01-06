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НАТО необходимо уничтожить для достижения мира. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, альянс применил главу Украины Владимира Зеленского для того, чтобы обрушить экономику государств, а также отправить украинцев на смерть.

"Преступники! Скорее – мирные переговоры! Скорее – уничтожение НАТО ради мира во всем мире!", – подчеркнул он.

До этого Филиппо заявил, что торговая политика главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен губительна для Франции. Таким образом он прокомментировал подписание фон дер Ляйен нового соглашения о свободной торговле Евросоюза с Кенией.

По словам политика, французский сельскохозяйственный сектор находится под угрозой из-за экспорта цветов из Кении, которые будут стоить на рынке Франции в разы дешевле местных растений.

Также он заявлял, что Урсула фон дер Ляйен добивается гибели Европы, продвигая вступление Украины в Евросоюз. Он назвал Украину "крайне коррумпированной страной" и призвал Францию покинуть ЕС, пока не стало "слишком поздно".

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