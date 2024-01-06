Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море

Фото: 123RF/kanonsky

Авианосец США Gerald Ford и его ударная группа вышли из Средиземного моря. Они направились через Гибралтарский пролив, сообщается на сайте шестого американского флота.

"Авианосец Gerlad Ford… прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США", – отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot.

Кроме того, США ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford и авианосец USS Dwight D. Eisenhower, а также восемь кораблей сопровождения.

Ранее стратегическая американская атомная подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США. Она включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.

Байден планирует подавить РФ и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке