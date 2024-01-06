Игорь Бутман поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Народный артист РФ Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на президентских выборах, которые пройдут в марте текущего года. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

"Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина выдвинуться на новый президентский срок и, естественно, поэтому я оставил свою подпись. Мы с Владимиром Владимировичем вместе уже много лет", – подчеркнул артист.

В частности, Бутман назвал главу страны лучшим и самым проверенным президентом. По его словам, преобразования в РФ оцениваются как огромные. Государство продолжает развиваться, добавил артист.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина стартовал 23 декабря. Площадки работают каждый день с 16:00 до 20:00.

Кроме того, в Гостином дворе заработал предвыборный штаб Путина. Он принимает посетителей с 09:00 до 18:00. Сопредседателями предвыборного штаба стали Машков, главный врач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко и председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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