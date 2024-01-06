Кадыров назвал "троллингом" свое предложение отпустить пленных в обмен на снятие санкций

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение об обмене пленных украинских военных на снятие санкций с членов его семьи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Соответствующее заявление Кадыров сделал 5 января во время построения сотрудников силовых структур в Грозном. Так, он сообщил, что в случае снятия санкций с членов своей семьи, он будет готов отпустить бойцов, плененных в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

По словам главы Чечни, он сделал подобное заявление, чтобы "показать истинное лицо американских политиков".

"Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут", – добавил он.

Кадыров отметил, что инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, который также присутствовал на построении, правильно воспринял этот "троллинг".

"А что до санкций, так они нам никак не мешают жить", – заключил глава региона.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине может закончиться примерно в июне или июле 2024 года. Он отметил, что конфликт бы завершился за три месяца, если бы он принимал решение.

Кадыров также добавил, что перед российскими военнослужащими стоит задача по возможности не разрушать города. Если бы таких условий не было, считает чеченский лидер, то Киев бы давно захватили.

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