Кадыров заявил о готовности отдать украинских пленных за снятие санкций со своей семьи

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных украинских бойцов в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Кадыров в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном, в случае снятия санкций с членов своей семьи, он будет готов отпустить бойцов, плененных в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом он заявил присутствовавшему на построении инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру, ранее служившему в разведке в Корпусе морской пехоты США

"Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, то мы этих людей отдадим", – сказал он

Первый взаимный гуманитарный обмен передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных состоялся 22 декабря. Как сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен произошел на российско-украинской границе по взаимной договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом.