Кадыров сообщил о появлении нового города в Чечне

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

В Чечне появился новый город Ойсхар. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.

"Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступает в силу", – отметил он.

Как уточнил глава Чечни, статус города положительно повлияет на развитие и поспособствует росту благополучия его жителей.

"В дальнейшем мы будем активно содействовать развитию нового города, привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создадим наиболее благоприятные условия для бизнеса", – сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что планирует взять отпуск, чтобы понаблюдать за работой со стороны.

При этом в середине июля Кадыров говорил о своих планах вновь принимать участие в выборах на пост главы Чечни. С таким заявлением он выступил на расширенном совещании в правительстве республики.

Чеченский лидер назвал информацию о том, что его якобы хотят заменить, слухами, направленными на дестабилизацию региона. Кадыров подчеркнул, что готов снова переизбираться и продолжать работу.