В Белом доме допустили вероятность нового шатдауна

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Американское правительство может столкнуться с частичной приостановкой работы в текущем месяце, так как администрация США и конгресс все еще не договорились об уровне расходов на 2024 год. Об этом сообщила глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг, передает издание C-SPAN.

По ее словам, перспектива согласования расходов до истечения дедлайна 20 января является пугающей. Она также отметила, что некоторые консервативно настроенные республиканцы планируют довести ситуацию до шатдауна.

На сегодняшний день республиканцы в конгрессе и власти США расходятся во мнении касательно вопросов иммиграционной политики и обеспечения безопасности южной границы. Так, конгрессмены требуют ужесточения мер по охране границы в обмен на одобрение новой финансовой помощи для Киева.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.

Он заявил, что американской администрации необходимо одобрение конгресса на выделение дополнительных средств, чтобы Вашингтон мог продолжить поддерживать Киев.

В декабре американский президент Джо Байден подписал проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Всего проект предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы различных ведомств.

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