Экс-глава МИД Украины потребовал отправить главу дипломатии ЕС в Крым

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Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который сейчас находится на Украине с рабочим визитом, следует отправить на границу с российским Крымом.
"Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это <...> еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России", – написал Климкин в Facebook.
Ранее Климкин допустил установление гибридного мира между Москвой и Киевом. При этом он отметил, что выступает за отказ от любых боевых действий.
Политик выразил мнение, что армия Украины сильна моральными качествами. При этом ВСУ, по его словам, не имеют большой мощи в военном плане.
По этой причине украинцы должны быть уверены, что стране в любой момент помогут партнеры, добавил Климкин. Он подчеркнул, что такая помощь должна выражаться в сдерживании России.
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