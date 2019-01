Десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Американский десантный корабль USS Fort McHenry направился через Дарданеллы в Черное море в составе 22-й морской экспедиционной группы. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США в своем микроблоге в Twitter.

По словам американского спецпосланника по Украине Курта Волкера, США необходимо увеличить свое присутствие в Черном море. Он также не исключил дополнительных поставок летального оружия киевскому режиму.

