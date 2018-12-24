Последствия инцидента в Керченском проливе оценили в ОБСЕ

Отношения Москвы и Киева могут ухудшиться после инцидента в Керченском проливе. Такое мнение выразил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер, передает Neue Osnabrücker Zeitung.
Сложившуюся ситуацию он назвал сложной. "Мы месяцами вновь и вновь обращали внимание на нагнетающийся потенциал напряженности в Черном море. Наша работа заключается в том, чтобы наблюдать, комментировать и при необходимости предостерегать. Но ни одна сторона не сочла необходимым говорить об этом", – заявил Гремингер.
Генсек ОБСЕ добавил, что провокации регулярно случаются у обеих сторон. Гремингер также отметил необходимость диалога. Шагом на пути к деэскалации, по его словам, может стать решение России отпустить задержанных украинских моряков.
А вот цепная реакция может быть опасной, подчеркнул представитель ОБСЕ. "Так из отдельного очага может возникнуть обширный пожар", – заключил генсек ОБСЕ.
Ранее немецкое издание Telepolis предрекло повтор "керченского инцидента" в Арктике. Журналисты отметили власти РФ усиливают контроль над своими прибрежными водами. В свою очередь американский вице-адмирал Эндрю Льюис говорил, что США смогут действовать на спорных территориях.
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