Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:14

СМИ предрекли повтор "керченского инцидента" в Арктике

за рубежом

17:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Минобороны

Действия американской стороны для "обеспечения свободы" морской навигации, которые возможны в районах, попавших в сферу интересов России, способны привести к повторению "керченского инцидента". Такое мнение выразило немецкое издание Telepolis.

Авторы материала отмечают, что по экономическим и военным причинам власти РФ усиливают контроль над своими прибрежными водами. В частности, последние пять лет происходит расширение российского военного присутствия в Арктике. На этой территории появляются военно-воздушные и морские базы. Кроме того, там строят новые ледоколы.

Журналисты напомнили о недавнем заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, анонсировавшего ответ альянса на военное присутствие России в Арктике. В свою очередь американский вице-адмирал Эндрю Льюис говорил, что США смогут действовать на спорных территориях.

Инцидент в Керченском проливе, по мнению представителей издания, показал, что Россия "будет реагировать агрессивнее", если ей придется защищать свои интересы. Таким образом, в будущем подобное может произойти в Арктике и других морях.

Ранее британский таблоид назвал события в Керченском проливе "третьей мировой войной". В материале подчеркивалось, что в сторону Азова движется российский фрегат.

за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика