СМИ предрекли повтор "керченского инцидента" в Арктике

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Действия американской стороны для "обеспечения свободы" морской навигации, которые возможны в районах, попавших в сферу интересов России, способны привести к повторению "керченского инцидента". Такое мнение выразило немецкое издание Telepolis.

Авторы материала отмечают, что по экономическим и военным причинам власти РФ усиливают контроль над своими прибрежными водами. В частности, последние пять лет происходит расширение российского военного присутствия в Арктике. На этой территории появляются военно-воздушные и морские базы. Кроме того, там строят новые ледоколы.

Журналисты напомнили о недавнем заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, анонсировавшего ответ альянса на военное присутствие России в Арктике. В свою очередь американский вице-адмирал Эндрю Льюис говорил, что США смогут действовать на спорных территориях.

Инцидент в Керченском проливе, по мнению представителей издания, показал, что Россия "будет реагировать агрессивнее", если ей придется защищать свои интересы. Таким образом, в будущем подобное может произойти в Арктике и других морях.

Ранее британский таблоид назвал события в Керченском проливе "третьей мировой войной". В материале подчеркивалось, что в сторону Азова движется российский фрегат.