Британский таблоид назвал инцидент в Керченском проливе "третьей мировой войной"

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Британский таблоид Daily Express опубликовал материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азовское море в готовности к разборкам". В материале сообщается, что в сторону Азова движется российский фрегат на фоне угрозы "третьей мировой войны между Москвой и Украиной".

На иллюстрации к статье изображен нахмурившийся Владимир Путин.

Британский таблоид упоминает инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, который произошел 25 ноября, а также называет неточные данные о количестве задержанных моряков.

Как говорится в материале, военные корабли Путина открыли огонь по украинским кораблям в Черном море.

"Российские войска задержали 23 украинских моряка, ранили не менее шести и обвинили их в "незаконном" маневрировании во время прохода через Керченский пролив", – сообщается в статье.

Российские пограничники 25 ноября задержали на подходе к Керченскому проливу три военных корабля Украины: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Уголовные дела были возбуждены против 24 моряков. Их арестовали до 25 января 2019 года.

Заместитель главы департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский ранее заявил, что строительство и эксплуатация Крымского моста подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины. Он напомнил о заявлениях украинских властей насчет необходимости уничтожить мост через Керченский пролив.