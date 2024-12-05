Макрон пообещал назначить нового премьера Франции в ближайшие дни

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что назначит нового премьер-министра страны в ближайшие дни. Об этом он заявил в обращении к нации на телеканале BFMTV.

Макрон подчеркнул, что новый премьер должен будет объединить все силы в парламенте и сформировать кабмин из представителей всех политических партий.

"Новому премьеру будет поручено сформировать правительство общих интересов, представляющего все политические силы, которые возьмут на себя обязательство не выдвигать ему вотум недоверия", – заявил французский лидер.

Он добавил, что будущее правительство Франции должно будет подготовить новый бюджет в начале 2025 года, чтобы страна могла инвестировать в армию, судебную систему, полицию и так далее.

Вместе с тем до принятия нового бюджета во Франции также будет принят специальный закон для управления госфинансами, отметил Макрон. Как ожидается, новый закон примут в декабре.

Во время обращения к нации Макрон также заявил, что намерен исполнять свои обязанности президента до окончания срока полномочий в 2027 году, несмотря на отставку правительства.

4 декабря большинство французских депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который был выдвинут левой партией "Непокорившаяся Франция". Таким образом, правительство Франции было отправлено в отставку с помощью вотума недоверия впервые с 1962 года.

Позже Макрон принял прошение Барнье об отставке правительства. Вместе с тем члены правительства продолжат выполнять обязанности до назначения нового кабмина.