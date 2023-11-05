В избирательном штабе Байдена возникли разногласия из-за поддержки Израиля

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В избирательном штабе президента США Джо Байдена возникли разногласия из-за поддержки Вашингтоном Израиля. Некоторые чиновники считают, что американские власти потворствуют нападению на палестинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что демократы старшего поколения занимают произраильскую позицию, в то время как молодые сотрудники выражают больше сочувствия палестинскому народу.

Так, часть политической команды президента Байдена находится в смятении по поводу войны между Израилем и ХАМАС. Отмечается также, что некоторые сотрудники комитета находятся в отчаянии из-за числа погибших в результате действий Израиля, а один из сотрудников заявил, что рассматривает возможность ухода в отставку из-за решительной поддержки Байденом еврейского государства.

Ранее стало известно, что более 600 сотрудников Агентства международного развития США (USAID) призвали администрацию президента Джо Байдена добиваться немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Сообщается, что сотрудники USAID "встревожены и обескуражены" многочисленными нарушениями международного права, призванного защищать мирное население.