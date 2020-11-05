Лукашенко предостерег врачей от переезда в Польшу для борьбы с коронавирусом

15:54
Фото: ТАСС/Сергей Шелег/БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил врачей, которые решат поехать в Польшу для борьбы с COVID-19, что их держать не будут. Об этом сообщает Sputnik Беларусь в Telegram-канале.
"Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал – назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", – сказал белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что это не угроза, а приказ для правительства.
Он напомнил, что в Польше несколько дней назад заявили о желании приглашать к себе врачей, в том числе из Белоруссии, чтобы бороться с COVID-19.
Ранее в Польше ужесточили ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в стране временно приостанавливают работу театры и кинотеатры, а также музеи.
Кроме того, Моравецкий сообщил, что гостиницы будут принимать только постояльцев в командировках, а начальные школы расширят обучение в удаленном режиме. Данное ограничение будет действовать минимум до 29 ноября.
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