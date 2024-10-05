Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС

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Сирия хотела бы стать членом БРИКС, рассказал в беседе с ТАСС посол в РФ Башар Джаафари.

"Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию", – цитирует его агентство.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков рассказал, что первая волна расширения БРИКС должна состояться на саммите объединения, который пройдет в Казани. По его словам, в настоящее время российское председательство занимается формированием списка стран, которые будут включены в состав организации в первую очередь.

Вместе с тем заинтересованность в БРИКС от лица властей Боливии ранее выражала глава МИД страны Селинда Соса. По ее словам, государство считает это объединение альтернативой для новой организации мира.

Кроме того, в начале сентября заявку на членство в БРИКС подала Турция. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, страны – участницы собираются рассмотреть заявку государства на полноформатное участие в межгосударственном объединении.

