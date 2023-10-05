Комитеты Европарламента решили выделить на "восстановление" Украины 50 миллиардов евро

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Комитеты Европарламента проголосовали за создание специального фонда для "восстановления и модернизации" Украины на период с 2024 по 2027 год. Представители комитетов по бюджету и иностранным делам поддержали выделение Украине 50 миллиардов евро, пишет РИА Новости.

За выделение финансовой помощи проголосовали 86 человек, 6 – выступили против, а 2 – воздержались. Планируется, что весь Европейский парламент выскажет свою позицию об этом фонде только 16–19 октября. Затем начнутся переговоры ЕП с Советом Евросоюза и Еврокомиссией. Издание напоминает, что Совет ЕС еще должен согласовать свою позицию перед переговорами, а там пока есть разногласия по данному вопросу.

Предполагается, что из 50 миллиардов евро в виде грантов будет предоставлено 17 миллиардов, а 33 – в виде кредита. Сейчас общая сумма только макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп предложил американской администрации прекратить расходы на Украину, пока Европа не сравняется со Штатами по объему затраченных средств. Трамп добавил, что оценивает затраты США на помощь Украине в 175 миллиардов долларов.

Эксперты предупредили о подготовке генерального сражения ВСУ