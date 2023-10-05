В ЕС заявили о неспособности компенсировать Киеву приостановленную США помощь

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Евросоюз не способен компенсировать украинской стороне ту помощь, которую приостановили США, пишет ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Брюссель ожидает, что Вашингтон пересмотрит это решение и вновь начнет оказывать помощь Киеву, уточнил он по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде.

1 октября президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом Штатов закон о продлении финансирования американского правительства. В нем не были предусмотрены расходы на помощь Украине.

При этом американский лидер заверил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать украинскую сторону.

На следующий день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон в скором времени анонсирует новый пакет вооружений, который планирует предоставить Киеву. По ее словам, это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева