Фото: 123RF/shperspectives

В политическом расколе в США нет вины президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Таким образом он прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая заявила, что Путин и его команда занимаются операциями по оказанию влияния и хотят подорвать демократические устои.

По словам бывшего разведчика, российский президент склонен решать все вопросы "коллегиально", чем отличается от американского руководства, которое пренебрегает интересами своих граждан, настаивая на своей точке зрения.

"Мы стали жертвой не [вмешательства] Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем", – заключил Риттер.

Ранее Риттер выразил мнение, что российский лидер переживет любого президента США и одержит победу в конфликте на Украине.

Он отметил, что американская сторона не смогла свергнуть власти РФ за счет спровоцированного ими украинского противостояния. Риттер добавил, что этот конфликт завершится лишь уничтожением киевского режима и ВСУ.

Конгресс США одобрил проект временного финансирования правительства