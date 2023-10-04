04 октября, 22:34Политика
Клинтон связала рост популярности российских тезисов в мире с влиянием Путина
Фото: 123RF/americanspirit
Влияние России выросло в мире, и эта заслуга Владимира Путина, отметила экс-госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон.
"Путин и его команда, которая занимается операциями по оказанию влияния как тайно, так и в открытую, хотят подорвать демократические устои и склонить политических лидеров на свою сторону", – сказала она в эфире PBS News.
Клинтон обратила внимание, что люди начали повторять российские тезисы, и это "1:0 в пользу Путина".
При этом она заявила, что большинство конгрессменов продолжают поддерживать Киев в существующем конфликте.
Ранее бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что действия американских политиков могут привести к тому, что кризис отношений между Москвой и Вашингтоном перерастет в открытое столкновение двух государств. Он добавил, что власти США пытаются продавить среди своего населения идею конфликта с Россией, который может обернуться третьей мировой войной.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не хотел бы, чтобы эскалация ситуации на Украине переросла в конфликт между США и Россией.
Путин заявил, что Москва ощутимо опережает многие столицы мира
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