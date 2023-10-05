Воздушная тревога объявлена в 5 областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан страны.

РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о взрывах в Харькове. Какие-либо подробности не приводятся.

Ранее украинские издания сообщали о мощном взрыве, который произошел в Киеве. После случившегося на месте происшествия вспыхнул пожар. Звуки взрывов также были слышны в Харькове.

До этого серия взрывов прогремела в Одессе.