01:10Политика
Воздушная тревога объявлена в 5 областях Украины
Фото: depositphotos/billperry
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан страны.
РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о взрывах в Харькове. Какие-либо подробности не приводятся.
Ранее украинские издания сообщали о мощном взрыве, который произошел в Киеве. После случившегося на месте происшествия вспыхнул пожар. Звуки взрывов также были слышны в Харькове.
До этого серия взрывов прогремела в Одессе.
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