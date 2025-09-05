Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде

Фото: 123RF/wladyslawmus; kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Ужгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, в состав словацкой делегации вошли вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. С украинской стороны во встрече участвует премьер-министр Юлия Свириденко.

Ранее Фицо провел переговоры с Владимиром Путиным. Во время беседы российский президент отметил, что безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.

Фицо, в свою очередь, указал, что Украина не может стать членом НАТО. При этом он подчеркнул, что Словакия готова сотрудничать с украинской стороной по вопросу вступления в Евросоюз.

Позже премьер-министр Словакии добавил, что планирует озвучить Зеленскому выводы, которые он сделал после разговора с Путиным.

