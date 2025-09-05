Форма поиска по сайту

05 сентября, 16:11

Политика
NBC: США и Европа рассматривают возможность создания буферной зоны на Украине

США могут возглавить мониторинг возможной буферной зоны на Украине – СМИ

Фото: 123RF/nobilior

США и европейские страны рассматривают возможность создания большой демилитаризованной буферной зоны на Украине с участием войск государств, которые не входят в НАТО, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Соединенные Штаты могут возглавить мониторинг буферной зоны, если подобное соглашение будет достигнуто. Для этого могут использоваться БПЛА, спутники и другие разведывательные средства.

В настоящее время обсуждается возможность передачи охраны буферной зоны военным Саудовской Аравии или Бангладеш, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что страны Европы обсуждали создание 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках урегулирования конфликта. Однако, как уточняли СМИ, европейские дипломаты не сошлись в едином мнении по вопросу ее глубины.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отказался от предложения создать буферную зону.

ВС РФ начали создавать буферную зону на территории Днепропетровской области

