Белый дом анонсировал заявление Трампа вечером 5 сентября

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Выступление американского лидера Дональда Трампа, предназначенное для прессы, состоится в 16:00 по местному времени (23:00 по Москве. – Прим. ред.) в пятницу, 5 сентября. График главы государства опубликовала пресс-служба Белого дома.

При этом тема заявления на данный момент неизвестна.

СМИ ранее предположили, что в этот день Трамп подпишет указ о переименовании Пентагона в "министерство войны". Своим решением он также введет данный термин "министр войны" для главы ведомства Пита Хеггета.

Кроме того, указ Трампа предпишет главе Пентагона необходимость предложить законодательные и исполнительные меры для постоянного изменения названия ведомства.

Как указывали журналисты, глава Белого дома начал работать над "законодательными предложениями" о переименовании Пентагона в первые недели своего второго срока.