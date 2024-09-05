Главком ВСУ Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев. Об этом он заявил в интервью CNN.

Сырский подчеркнул, что динамика на фронте требует как можно скорее направлять призванных военнослужащих на передовую. По его словам, новобранцы проходят базовую подготовку за месяц и еще за несколько недель – специальную. Сразу после этого новобранцев отправляют воевать.

Главнокомандующий ВСУ признал техническое превосходство со стороны армии России, отметив, что у ВС РФ есть преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, танках и БМП, а также в количестве используемых боеприпасов.

Он также заявил, что задержки военной помощи из США "вызвали серьезные неудачи на поле боя" и привели к падению морального духа украинской армии.

Ранее СМИ сообщали, что Сырский провел телефонный разговор с главкомом сил НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки ВСУ на Курскую область. В ходе телефонного звонка он поблагодарил Каволи за военную помощь и рассказал об основных потребностях ВСУ, особенно в части средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Также стороны обсудили поставки Киеву системы ПВО.