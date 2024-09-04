Сырский временно отстранил начштаба Сил беспилотных систем ВСУ от исполнения обязанностей

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Главком ВСУ Александр Сырский отстранил начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого от исполнения обязанностей до тех пор, пока Служба безопасности Украины (СБУ) не проведет проверку на предмет связей семьи Гладкого с Россией. Об этом со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ пишет ТАСС.

В сообщении Генштаба ВСУ указано, что Гладкой будет отстранен от должности на время проведения проверки СБУ, которая была инициирована комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны.

Ранее депутат комитета Верховной рады Соломия Бобровская заявляла, что у комитета есть вопросы к Гладкому, так как супруга военного якобы имеет российский паспорт и проживала в Крыму после его воссоединения с РФ, а дочь офицера принимала участие в спортивных соревнованиях в Севастополе под российским флагом.

При этом на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Гладкова назначил лично Сырский.