Верховная рада проверит на наличие связей с Россией начштаба Сил беспилотных систем ВСУ

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Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки потребует у Службы безопасности Украины (СБУ) проверить начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого на предмет предполагаемых связей его семьи с Россией. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его жены, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях. У меня был вопрос, была ли предоставлена справка с проверкой СБУ для подписавших назначение", – заявила депутат комитета Соломия Бобровская.

Она отметила, что комитет на данный момент не получил ответов ни на один из вопросов.

Главком ВСУ Александр Сырский назначил капитана первого ранга Гладкого на текущую должность в конце августа. Украинские СМИ после назначения писали, что супруга военного якобы имеет российский паспорт и проживала в Крыму после его воссоединения с РФ, а дочь Гладкого принимала участие в спортивных соревнованиях в Севастополе под российским флагом.

До этого СМИ Украины сообщали, что весной от Сырского якобы требовали уволиться после провального отступления под Харьковом. Кроме того, в результате боев за Артемовск ВСУ понесли огромные потери, а данной операцией также командовал Сырский.