Верховная рада уволила главу Фонда госимущества Украины Умерова

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Верховная рада уволила главу Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова после того, как украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал его назначение министром оборонного ведомства. Об этом сообщил депутат парламента Украины Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Парламент поддержал увольнение с поста главы Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова. Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министром обороны Украины, а завтра (запланировано. – Прим. ред.) голосование", – отметил парламентарий.

Умеров работал на посту руководителя Фонда госимущества Украины с сентября 2022 года.

В воскресенье, 3 августа, Зеленский решил произвести замену министра обороны Украины. Он заявил, что Алексей Резников должен покинуть пост главы военного ведомства. Тогда же он отметил, что новым министром этой структуры должен стать Умеров. Зеленский обратил внимание, что Верховная рада знает этого человека.

Накануне Верховная рада отправила Резникова в отставку. По словам Железняка, за отставку Резникова проголосовали 327 депутатов, против – четыре.