Шойгу заявил, что ВС РФ продолжают активно действовать на передовой

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Российская армия продолжает активно наступать по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Кроме того, за весь август ВС РФ смогли высокоточными ракетными ударами уничтожить 34 командных пункта ВСУ оперативно-тактического звена управления.

Также Шойгу отметил, что позиции российской армии по переднему краю улучшились из-за освобождения населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. Как утверждает министр, во время наступления на этом направлении храбрость и мужество продемонстрировали солдаты ВС РФ из 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.

"Действуя решительно на купянском и кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское", – сообщил он.

При этом глава оборонного ведомства заявил, что самая напряженная обстановка в зоне СВО сложилась на запорожском направлении.

"Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов", – заключил глава Минобороны РФ.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца контрнаступления. По его словам, российская армия продолжает активно действовать на всей линии боевого соприкосновения.

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