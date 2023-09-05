В Германии назвали причину отставки главы Минобороны Украины Резникова

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главы Минобороны страны Алексея Резникова из-за коррупционных скандалов в военной сфере. Об этом сообщает Der Spiegel.

В материале издания отмечается, что речь идет о скандалах, произошедших на фоне завышения цен на военную форму и питание для украинской армии. Рост числа коррупционных преступлений журнал связал с увеличением военного бюджета, который составляет почти 20% украинского ВВП.

В связи с отставкой Резникова Зеленский ранее заявил, что главой оборонного ведомства должен стать действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Он обратил внимание, что Верховная рада знает этого человека, и выразил надежду, что данная кандидатура будет поддержана.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что Умерова в стране не знают. Однако, по его словам, российская сторона ожидает от назначения "здравого смысла".



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