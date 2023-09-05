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Киев и ЕС потерпели поражение в конфликте на Украине, заявил турецкий обозреватель dikGAZETE Унвер Сель.

"В Турции понимают, что с геополитической точки зрения на Украине два крупных проигравших: первый – сам Киев, а второй – Европа и, следовательно, Германия. <...> Турция, как и весь мир, это тоже видит", – говорится в его статье.

Как отметил Сель, англосаксы приложили все усилия, чтобы не допустить интеграцию европейской промышленности с сырьем из РФ. Теперь в ряде европейских стран наблюдается спад экономики, особенно это ощущается в ФРГ.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Он отметил, что западные власти через некоторое время сменятся, их элиты устанут и будут умолять о переговорах и замораживании конфликта.

Однако, считает политик, Россия не должна останавливаться "до тех пор, пока не будет полностью демонтировано нынешнее террористическое по своей сути украинское государство".



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