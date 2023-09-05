Букмекерская компания подала в суд на Зеленского и потребовала отменить санкции – СМИ

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Букмекерская компания PariMatch подала в суд на президента Украины Владимира Зеленского и потребовала отменить санкции, наложенные на нее якобы из-за связи с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский", – указано в сообщении.

Суд назначил рассмотрение иска компании на 5 сентября.

В PariMatch заявляют, что после начала спецоперации на Украине прекратили сотрудничество с российскими резидентами и принимают все меры для прекращения использования продуктов компании на территории России.

Ранее украинский суд заочно приговорил общественного деятеля, председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова к 15 годам заключения. Его обвинили в государственной измене.

До этого Зеленский ввел санкции против 190 физлиц сроком на десять лет. В списке, в частности, есть и граждане России. Также санкции введены против 291 юридического лица, в том числе, российских заводов и компаний.