Глава СПЧ досрочно проголосовал на выборах в Мосгордуму

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Глава Совета при Президенте РФ Михаил Федотов досрочно отдал свой голос на выборах депутатов в Мосгордуму. Об этом информирует сайт ведомства.

"Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня досрочно проголосовал на выборах в Московскую городскую думу", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в основной день голосования глава Совета будет находиться в Республике Башкортостан, работая в составе региональной мониторинговой группы.

"Я надеюсь, что уже в обозримом будущем мы сможем воспользоваться преимуществом электронного голосования. Тогда я смогу голосовать в тот же день, как и все, вне зависимости от того, в какой точке мира я окажусь", – подчеркнул Федотов.

Ранее стало известно, что почти 12 тысяч человек досрочно отдали свои голоса на выборах в Мосгордуму. В голосовании приняли участие 0,16 процента от общего числа избирателей.

Основной период голосования на выборах в Мосгордуму пройдет 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них – 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.