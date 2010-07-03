Глава СПЧ досрочно проголосовал на выборах в Мосгордуму

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Глава Совета при Президенте РФ Михаил Федотов досрочно отдал свой голос на выборах депутатов в Мосгордуму. Об этом информирует сайт ведомства.
"Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня досрочно проголосовал на выборах в Московскую городскую думу", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в основной день голосования глава Совета будет находиться в Республике Башкортостан, работая в составе региональной мониторинговой группы.
"Я надеюсь, что уже в обозримом будущем мы сможем воспользоваться преимуществом электронного голосования. Тогда я смогу голосовать в тот же день, как и все, вне зависимости от того, в какой точке мира я окажусь", – подчеркнул Федотов.
Ранее стало известно, что почти 12 тысяч человек досрочно отдали свои голоса на выборах в Мосгордуму. В голосовании приняли участие 0,16 процента от общего числа избирателей.
Основной период голосования на выборах в Мосгордуму пройдет 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них – 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
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