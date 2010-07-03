Почти 12 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Почти 12 тысяч человек уже проголосовали досрочно на выборах в Мосгордуму. Об этом заявил глава МГИК Валентин Горбунов во время видеоконференцсвязи с представителями Центризбиркома РФ.

"В Москве идет досрочное голосование", – цитирует Горбунова Агентство "Москва". Он уточнил, что по состоянию на 4 сентября в голосовании приняли участие 0,16% избирателей, то есть 11,5 тысячи человек. Проголосовать досрочно можно до субботы, 7 сентября, отметил глава Мосгоризбиркома.

Член ЦИК РФ Борис Эбзеев, в свою очередь, поделился собственным опытом досрочного голосования на нынешних выборах в Мосгордуму. "Комиссия работает, предельно доброжелательная обстановка, профессиональные люди", – рассказал он. Эбзеев добавил, что голосовал в ТИК "Хамовники".

Глава МГИК Валентин Горбунов также сообщил, что 55% столичных избирателей смогут проголосовать на участках, оборудованных комплексами по обработке избирательных бюллетеней (КОИБ). По его словам, комплексами КОИБ оснащены 1978 из 3602 участков.

Ране сообщалось, что в этом году в столице проведут эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы. Участвовать в нем будут округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Проголосовать в электронной форме смогут все, кто подал заявление до 4 сентября. На электронное голосование записались более десяти тысяч москвичей.

29 августа состоялось четвертое тестирование системы электронного голосования по технологии блокчейна. Именно эту технологию будут использовать на предстоящих сентябрьских выборах в Мосгордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них – 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.