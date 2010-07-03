Более 10 тыс москвичей подали заявки на электронное голосование в МГД

10:09
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 10 тысяч москвичей записались на электронное голосование на выборах депутатов в Мосгордуму. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественного штаба.
"На электронные выборы в Мосгордуму записались 10 тысяч 67 человек. 9 тысяч 453 заявки уже прошли проверку. <…> В Зеленограде записались 3 тысячи 573 избирателя; в округе №10 – 3 тысячи 626; в 30-м округе – 2 тысячи 254", – говорится в сообщении.
Избирателям напоминают, что для того, чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, необходимо до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru. Окончательный реестр электронных избирателей будет сформирован 6 сентября.
В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет. Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в столице в трех избирательных округах – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом.
Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.
Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов в депутаты Мосгордумы и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.
"Мосгорсправка": безопасность онлайн-голосования
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