Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Москве идет набор наблюдателей за сентябрьскими выборами, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Отмечается, что в экосистеме штаба особое место занимает Корпус наблюдателей. Благодаря его работе жители столицы могут быть уверены в том, что выборы проходят честно, легитимно и прозрачно.

"Наши наблюдатели – неравнодушные москвичи с активной гражданской позицией. Многие из них с нами из года в год – это своего рода "костяк" Корпуса", – сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

По его словам, открыта регистрация желающих в Корпус наблюдателей. Это могут быть как ветераны наблюдения, так и новички.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО.

