Politico: разногласия внутри Демпартии США по Украине сильнее, чем афишируется

Фото: depositphotos/erik3804

Разногласия внутри Демократической партии США насчет Украины куда сильнее, чем афишируются. Об этом пишет газета Politico.

"Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией (президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что Киев и его союзники, также как и большинство демократов, выражают признательность президенту США за создание глобальной коалиции и беспрецедентную военную и экономическую помощь Украине. Однако в частных беседах оценки помощи куда скромнее, а украинские чиновники якобы язвят насчет Байдена.

По их мнению, президент США промедлил с поставками оружия и ввел ограничения на его использование из-за опасений по поводу эскалации отношений с Россией.

Ранее Вашингтон выделил Киеву новый пакет вооружений, объем которого составит до 200 миллионов долларов.

Между тем Германия обновила список переданных Украине вооружений. В него вошли 21 тысяча снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, 10 надводных БПЛА и восемь танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями.

Еврокомиссия также объявила о выделении и отправке на закупку оружия для Украины первого транша в 1,5 миллиарда евро, которые взяли с доходов от замороженных российских активов.