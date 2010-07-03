Эксперт прокомментировал выход США из ДРСМД

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам эксперта, договор был направлен против средств, способных нанести внезапный обезоруживающий удар, когда подлетное время сводилось к минимуму.

"Соответственно, это провоцировало на нанесение опережающего удара. Ракеты угрожали стратегической стабильности", – цитирует Подберезкина RT.

Эксперт отметил, что сейчас этот критерий подорван действиями США, позиция которых не может не беспокоить Москву, потому что "фактически является провокацией".

"России необходимо искать какие-то варианты, потому что сейчас идет игра в гляделки: кто первый моргнет. И это очень опасно", – полагает директор центра.

Ранее Владимир Путин заявил о возможном возобновлении гонки вооружений с США. По словам президента РФ, нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог "без двусмысленностей и по существу".