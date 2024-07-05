Депутаты ГД подготовили законопроект о праве на охрану здоровья до рождения

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Группа депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, закрепляющий в законодательстве право человека на охрану здоровья до его рождения. Поправки предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", передает ТАСС.

Авторами инициативы стали вице-спикер ГД Петр Толстой, депутаты Николай Николаев ("Единая Россия"), Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"), Сергей Гаврилов (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), а также сенатор Маргарита Павлова.

Согласно действующим нормам, каждый человек имеет право на охрану своего здоровья. Однако новый проект конкретизирует данную норму. По нему каждый имеет право на охрану здоровья до и после рождения.

Как указали парламентарии в пояснительной записке, нововведение позволит бороться за здоровье и жизнь каждого ребенка до его рождения, уменьшит смертность, число преждевременных родов и количество детей, рожденных больными.

По словам авторов законопроекта, отсутствие законодательного закрепления такого права провоцирует множество проблем. Они отметили, что хирургия плода внесена в раздел высокотехнологичной медицинской помощи и финансируется за счет субсидий из бюджета федерального фонда обязательного медстрахования. Однако при операции ребенку в утробе матери формально врач оперирует часть организма матери.

"Врачебное сообщество отмечает, что имеющиеся правовые неоднозначности и отсутствующий правовой статус ребенка до рождения сильно затрудняют принятие решений и препятствуют минимизации угроз для жизни и здоровья как матери, так и еще не рожденного ребенка", – говорится в документе.

Вместе с тем Николаев объяснил, что нововведение не предполагает запрет абортов по желанию женщины.

"Очень часто путают эти две нормы. Именно поэтому мы указали, что опыт других стран показывает, что прямых запретов в этом случае не возникает", – сказал он.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предложил сократить сроки аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. Парламентарии считают необходимым внести изменения в закон, согласно которому беременность в результате изнасилования является социальным показанием для аборта. В рекомендациях говорится, что повышение рождаемости – это одна из приоритетных задач в России на сегодняшний день.

