ТАСС: дело генерала Цокова о мошенничестве прекращено в связи с его гибелью

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Следователи прекратили уголовное дело о мошенничестве в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, основным фигурантом которого является экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, дело было прекращено в связи с гибелью Цокова. Материалы дела в отношении Попова и еще одного фигуранта – Моисеева – были выделены в отдельное производство.

Олег Цоков погиб во время обстрела Бердянска со стороны ВСУ 11 июля 2023 года. Он был посмертно удостоен звания Героя РФ.

По версии следствия, Иван Попов, которому вменяют мошенничество в особо крупном размере, действовал в организованной группе с Олегом Цоковым и Моисеевым, которого также обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Сотрудники СК считают, что Попов связан с хищением более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в 2023 году. Их закупку совершала военно-гражданская администрация Запорожской области для оказания гуманитарной помощи.

Материалы, общая стоимость которых превысила 130 миллионов рублей, предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Попова арестовали 21 мая. Он будет оставаться под арестом в течение двух месяцев.