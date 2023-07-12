В ГД подтвердили информацию о гибели замкомандующего ЮВО Цокова

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Замкомандующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков погиб во время обстрела Бердянска со стороны ВСУ 11 июля. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

"К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах", – сказал депутат, подтвердив таким образом появившуюся ранее в телеграм-каналах информацию.

Парламентарий также рассказал, что в сентябре прошлого года Цоков был тяжело ранен. После этого по состоянию здоровья он мог больше не отправляться на фронт, однако решил, что хочет быть со своими людьми.

В середине июня украинская сторона распространила слухи о якобы ликвидации депутата Госдумы Адама Делимханова в Приморске в Запорожской области. Российские власти эту информацию опровергли, а глава Чечни Рамзан Кадыров позже появился в прямом эфире вместе с парламентарием.

