В "Единой России" опровергли сообщения о ранении Турчака

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Партия "Единая Россия" опровергла распространяемые сообщения о ранении, которое якобы получил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

До этого ряд телеграм-каналов опубликовал информацию, что, по слухам, Турчак получил легкое ранение и перенес после этого операцию. Ссылки на конкретный источник при этом не приводились.

Ранее в Госдуме не подтвердили распространяемые украинской стороной сообщения о смерти депутата Адама Делимханова. Спикер ГД Вячеслав Володин сказал, что Делимханов "жив, здоров".

Позднее сам Делимханов вышел на связь и сообщил, что с ним все хорошо. Он поблагодарил всех, кто волновался за него.

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