Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Опасность искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС (ЗАЭС) постепенно снижается. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Times.

Вместе с тем, как уточняется в материале издания, Буданов не назвал причины снижения вероятности катастрофы на ЗАЭС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский собирается совершить теракт на Запорожской АЭС. По ее словам, обстрелы станции Киевом являются "четко спланированной тактикой", а не случайностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что диверсия, которую планирует провести Киев на Запорожской АЭС, может привести к катастрофическим последствиям.

Песков заявил, что диверсия Киева на ЗАЭС может иметь катастрофические последствия