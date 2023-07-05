Байден хочет продвинуть Урсулу фон дер Ляйен на пост главы НАТО – СМИ

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Американский президент Джо Байден считает главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящей кандидатурой для должности генерального секретаря НАТО в 2024 году. Об этом пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Альянсе.

По словам одного из собеседников газеты, Байден уговаривал фон дер Ляйен встать во главе Североатлантического альянса из-за опасений, что достойной замены действующему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу не удастся найти.

Кроме того, как отмечает издание, за последние годы между главой ЕК и президентом США возникла прочная связь, укрепившая трансатлантическое взаимодействие по вопросам Украины, Китая и климата.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует покинуть свой пост после окончания срока в октябре 2023 года. Он добавил, что не останется на новый срок, даже если получит подобное предложение.

Однако вскоре после этого Столтенберг сообщил, что останется на своем посту еще на год, до 1 октября 2024 года. Он является руководителем Альянса с 2014 года, в данный момент срок его полномочий был продлен уже четвертый раз.

До этого СМИ уже сообщали о том, что Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост нового генерального секретаря Альянса. Так, по информации журналистов, ряд стран-членов НАТО предложили ей возглавить Альянс в октябре этого года.

Генсек НАТО Столтенберг останется в этой должности еще на год