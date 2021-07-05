США ответили на испытания Россией подлодки "Белгород"

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США ответили на испытания новейшей российской подлодки "Белгород", сообщает News.ru.

В Пентагоне выразили встревоженность из-за появления у России новой подлодки. В Штатах считают, что "Белгород" представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу их безопасности.

Российская подлодка может укрываться на дне и наносить удары по подводным коммуникациям противника. Она вышла на испытания в Белое море 25 июня.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в центральной части Тихого океана проходит оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.

В маневрах задействованы суда обеспечения и подлодки, а также до 20 надводных кораблей. Они совершили переход в 4 тысячи километров. Кроме того, привлечено около 20 летательных аппаратов, в числе которых дальние противолодочные самолеты и истребители-перехватчики.