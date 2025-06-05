WSJ: США отправят компоненты ПВО, предназначенные ВСУ, на Ближний Восток

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Администрация Белого дома приняла решение перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, предназначенные для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Журналисты выяснили, что об этом Пентагон проинформировал конгресс "без лишнего шума" на прошлой неделе. Причем в ранее не раскрытом сообщении Минобороны США запросило у сената по вооруженным силам в срочном порядке поставки детонаторов.

Сторонники этой инициативы утверждают, что американское министерство обороны имеет достаточно полномочий для реализации решения в рамках прошлогоднего закона о чрезвычайных военных расходах.

На текущей неделе руководитель Пентагона Пит Хегсет впервые не явился на встречу контактной группы по Украине. Более того, он также не планирует подключаться к обсуждениям по видеосвязи. СМИ предположили, что такой шаг дистанцирует администрацию США от военных действий на Украине.