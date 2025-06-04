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04 июня, 03:50

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AP: глава Пентагона впервые пропустит встречу контактной группы по Украине

Шеф Пентагона впервые не приедет на встречу контактной группы по Украине – СМИ

Фото: AP Photo/Kevin Wolf

Руководитель Пентагона Пит Хегсет не приедет на встречу контактной группы по Украине в среду, 4 июня. Это станет первым случаем, когда министр обороны США пропустит участие в группе с момента ее создания, сообщает AP News со ссылкой на источник.

Более того, Хегсет также не планирует подключаться к обсуждениям по видеосвязи. Предполагается, что такой шаг дистанцирует администрацию США от военных действий на Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что атаки украинских военных на российские аэродромы заставили США задуматься о собственной безопасности.

Между тем в Госдепе подчеркнули, что США поддерживают прямые переговоры между РФ и Украиной. Белый дом надеется, что переговоры по мирному урегулированию не растянутся на месяцы или годы.

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