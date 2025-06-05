Захарова назвала позором избрание Бербок главой 80-й сессии ГА ООН

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Избрание бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок главой 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является позором. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на круглом столе в Совфеде, передает РИА Новости.

Дипломат напомнила, Бербок однажды сказала, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха.

Экс-глава МИД ФРГ была избрана главой 80-й сессии ГА ООН на 2025–2026 годы в понедельник, 2 июня. Она являлась единственным кандидатом на этот пост. Ее поддержали 167 стран.

По мнению Захаровой, Бербок на новом посту будет заниматься самопиаром и продвигать личную повестку. Она пояснила, что экс-глава МИД Германии появилась на дипломатической арене "обходным путем", использовав "политический батут". В ФРГ многие считают Бербок позором немецкой дипломатии, добавила представитель российского дипведомства.