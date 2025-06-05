Режим работы станций метро "Проспект Мира" изменен 6 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 13:22

Политика

Захарова назвала позором избрание Бербок главой 80-й сессии ГА ООН

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Избрание бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок главой 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является позором. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на круглом столе в Совфеде, передает РИА Новости.

Дипломат напомнила, Бербок однажды сказала, что гордится своим дедом, который воевал в Кенигсберге на стороне Третьего рейха.

Экс-глава МИД ФРГ была избрана главой 80-й сессии ГА ООН на 2025–2026 годы в понедельник, 2 июня. Она являлась единственным кандидатом на этот пост. Ее поддержали 167 стран.

По мнению Захаровой, Бербок на новом посту будет заниматься самопиаром и продвигать личную повестку. Она пояснила, что экс-глава МИД Германии появилась на дипломатической арене "обходным путем", использовав "политический батут". В ФРГ многие считают Бербок позором немецкой дипломатии, добавила представитель российского дипведомства.

В Германии посчитали расходы главы МИД Анналены Бербок на визажистов

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика